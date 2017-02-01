جولة رئيس الأركان على فوج المدفعية الأول

الخميس, 08 حزيران 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، قيادة فوج المدفعية الأوّل في الكرنتينا، حيث جال في أقسامه ومنشآته واطلع على نشاطاته التدريبية، ثمّ اجتمع بضباطه وعسكرييه، منوّهاً بدور الفوج في تقديم الدعم الناري لقوى الجيش، ومساهمته الفاعلة في العمليات الاستباقية ضدّ تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم ونشاطاتهم المشبوهة على الحدود الشرقية، مؤكّداً متابعة القيادة العمل على تعزيز إمكانات سلاح المدفعية عديداً وعتاداً وتدريباً.

كما تفقّد رئيس الأركان أيضاً فوج موسيقى الجيش وقسمي المطبوعات والدراسات التابعين لمديرية التوجيه في الكرنتينا، مثنياً على دور هذه الوحدات في رفع معنويات العسكريين، وإظهار الوجه الثقافي والإعلامي للجيش، وترسيخ علاقته بالمجتمع المدني.