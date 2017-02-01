جولة لقائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel على عدد من مراكز الجيش في منطقة عرسال

الأربعاء, 07 حزيران 2017

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel والسفيرة الأميركية Elizabeth Richard ، عدداً من الوحدات المنتشرة في منطقة عرسال، حيث أطلَع قائد الجيش الوفد الأميركي على خارطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها المتقدّمة على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى قدراتها القتالية وإجراءاتها المتخذة، لضبط الحدود من عمليات التسلّل، وضرب تجمعات الإرهابيين وخطوط تحركاتهم، بالإضافة إلى حاجاتها المطلوبة من الأسلحة والأعتدة وأجهزة الرصد والمراقبة لتغطية هذه الحدود بصورة كاملة.



من جهته صرّح الجنرال Votel بالآتي:

" يسرني العودة مجدداً الى لبنان وإلى هنا بالقرب من بلدة عرسال. إننا نقدر علاقتنا مع الجيش اللبناني والجهد الذي يبذله من أجل الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

قمت بزيارات مثمرة البارحة وصباح اليوم إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، ووزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل، ووزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد جرت بيننا محادثات مثمرة للغاية، حيث أعدنا تأكيد التزامنا المشترك ضمان الاستقرار والأمن في هذا الجزء الحيوي من العالم.

لدينا مصالح مشتركة عديدة، تتضمن هزيمة تنظيم داعش، والعناصر الإرهابية المتطرفة الأخرى، ولدينا الإرادة لمتابعة هذا العمل سوياً، من أجل التعامل مع هذه التحديات وغيرها.

إني أقدر هذه الفرصة التي أتاحت لي زيارة اللواء التاسع هنا قرب عرسال، وأشكر قيادته على حسن الضيافة والاستقبال.

أعرب عن اعتزازي بلقائي بعض الضباط والجنود الذين يدافعون عن سيادة لبنان، وقد أدهشني بالفعل التقدّم الذي أحرزوه في الحفاظ على أمن الحدود بين لبنان وسوريا. يبقى الجيش اللبناني من أكثر شركائنا قدرة وكفاءة، ونحن فخورون بدعمنا له كونه المدافع الوحيد عن لبنان، ونتطلع إلى تطوير الروابط الأساسية القوية بين جيشينا في المرحلة المقبلة.

في هذه الظروف الدقيقة، لديّ كامل الثقة بقدرتنا على تخطي المصاعب، طالما نحن نعمل سوياً.

أكرّر مجدداً شكري وتقديري لكم على الترحيب المميّز والضيافة الكريمة اللذين تلقيتهما في لبنان".