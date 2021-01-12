حدّد هدفك.. ركّز.. وارمِ!

إعداد: روجينا خليل الشختورة

إن كنتم من الراغبين بتجربة رياضة جديدة وممتعة، فعليكم بالرماية. والرماية هي من الرياضات التي تحتاج إلى مستويات عالية من التركيز والدقّة، وترفد ممارسها بالكثير من المتعة، ويعتبرها محترفوها رياضة الشجعان.

بحسب مدرّب فريق الجيش ومنتخب لبنان للرماية السيد لويس رعيدي، فإنّ الرماية هي رياضة الشجعان وهي نوع من الرياضات التي تُعنى بالتصويب تجاه هدف محدّد ولها قواعدها ككل أنواع الرياضات الأخرى. ثمة أساسيات لا يمكن التغاضي عنها في هذه الرياضة، وأولها يتعلّق بالأمان، خصوصًا وأنّ الطلقات المستخدمة هي طلقات حيّة. لذلك قبل البدء بالرماية، يجب أولًا معرفة كيفية حمل المسدس الذي يُمنع لمسه قبل أن يسمح المدرّب بذلك. وبعدها تأتي التعليمات المتعلقة بكيفية الوقوف والاسترخاء والتركيز على الهدف والتصويب فإطلاق النار.

يُشترَط بالرامي أن يتمتع بموهبة الرماية وحدّة النظر، وبلياقة بدنية عالية تجنّبه التعرض لأي مخاطر، ومن جهة أخرى عليه التقيّد بتعليمات المدربين.

قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن الياس حنّا من أبطال رياضة الرمي، وقد شارك في العديد من البطولات الدولية والمحلية وحقق المراكز الأولى عدة مرات. وانطلاقًا من خبرته الطويلة واحترافه يؤكد أنّ رياضة الرمي تتطلّب تركيزًا عاليًا وهدوءًا، وهي في المقابل من النشاطات التي توفر الراحة النفسية وتعمل على إزالة الضغط النفسي.



نادي الجيش اللبناني للرماية

استعاد نادي الجيش اللبناني للرماية (في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري في منطقة الدكوانه - مار روكز) نشاطه وعاد لاستقبال محبي هذه الرياضة من الهواة والمغتربين, وهو يشهد إقبالًا كثيفًا خصوصًا من السيّاح والمحترفين. تدير شركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية JOSONS هذا النادي الذي يفتح أبوابه يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً، طوال أيام الأسبوع باستثناء أيام العطل الرسمية. وهو يستقبل جميع الزوار، من العسكريين والدبلوماسيين وسواهم من المدنييـن، ذكـورًا وإناثًا على حدّ سواء، وفق شروط واضحة، أهمّهـا الاطـلاع على قوانين النادي وأنظمته والتقيّد بها بالكامل.



مواصفات النادي

هدف النادي رياضي وتوجيهي وتدريبي، وهو يوفّر لرواده التدريب الأمثل إلى جانب جميع متطلبات الرفاهية والأمان، كما أنّه مهيأ لإقامة نشاطات ومباريات محلية وعربية ودولية. وهو يتيح لجميع الراغبين، تعلّم هذه الرياضة وممارستها وإحراز نتائج جيدة فيها ما قد يتيح للجادّين الاحتراف والمشاركة في بطولات الرماية المحلية أو العالمية. فإن كنت ترغب في ممارسة هواية الرماية بالمسدس، ما عليك إلّا الانتساب. وإن كنت زائرًا وتودّ المرور لتجربة الرماية بالمسدس، فلا تتردد.



راي باسيل ورياضة الرمي

خلال فترة قصيرة جدًا، وفي عمرٍ صغير، حوّلت راي باسيل هوايتها في رماية المسدس إلى احتراف، وتمرّست في الرماية على الأطباق Trap Shooting، وذلك بتشجيع من والدها الذي كان بدوره متمرّسًا في هذا المجال. وهي اليوم سفيرة النيّات الحسنة للشباب والجندرة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبطلة رياضية حطّمت كل العقبات، وأصبحت المرأة العربية الأولى التي نافست في دورتَين أولمبيتين وفازت بثلاث ميداليات متتالية في كأس العالم لرياضة الرمي على الأطباق التي يهيمن عليها الرجال ولا مكان للمرأة فيها في العالم العربي. تفتخر راي بتحدي ذاتها ومحيطها لتغدو ما أصبحت عليه اليوم. وتقول: «كل امرأة قادرة على ذلك. اتبعي طموحك فحسب ولا تدعي أهدافك تغيب عن ناظريك... فقد حان الوقت لكي نُظهر للعالم ما نحن قادرات على إنجازه!».