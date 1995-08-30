رؤساء الأركان في الجيش
حسان عودة
تاريخ ومكان الولادة: 1968 - باتر- الشوف
اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية - إيطالية
الشهادات: إجازة جامعية في العلوم العسكرية | ماجستير في الدبلوماسية والأمن الدولي
الوضع العائلي: متأهل من السيدة هلا حليمة وله ثلاثة أولاد
ترقيـاتـه
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 15/1/1990
- رقي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 23/4/1994
- رقي إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/5/1997
- رقي إلى رتبة نقيب اعتباراً من 1/7/2001
- رقي إلى رتبة رائد اعتباراً من 1/1/2007
- رقي إلى رتبة مقدم اعتباراً من 1/1/2012
- رقي إلى رتبة عقيد اعتباراً من 1/7/2016
- رقي إلى رتبة عميد اعتباراً من 1/7/2020
- رقي إلى رتبة لواء اعتباراً من 8/2/2024
تشكيلاته
- نقل إلى اللواء المشاة الاول (الكتيبة 12) اعتباراً من 27/4/1994
- نقل إلى معسكر خدمة العلم الثاني (كتيبة تدريب المجندين الرابعة) اعتباراً من 27/6/1995
- نقل إلى فوج التدخل الاول اعتباراً من 30/8/1995
- فصل إلى فوج التدخل الاول (سرية تدخل مدرعات ثانية) اعتباراً من 20/1/1996
- فصل إلى فوج التدخل الاول (سرية تدخل مدرعات اولى) اعتباراً من 29/1/1997
- نقل إلى معهد التعليم (مدرسة الرتباء – السنة الثانية) اعتباراً من 12/6/1998
- فصل إلى معهد التعليم (مدرسة الرتباء – السنة الثالثة) اعتباراً من 21/9/1998
- نقل إلى معهد التعليم (مدرسة الرتباء - لفيف التدريب) اعتباراً من 8/7/1999
- نقل إلى معهد التعليم (مدرسة المشاة) اعتباراً من 19/1/2000
- نقل إلى لواء المشاة الثامن (الكتيبة 81 - السرية 812 امر سرية) اعتباراً من 25/9/2001
- نقل إلى فوج التدخل الرابع (سرية تدخل مدرعات اولى امر سرية) اعتباراً من 25/2/2004
- نقل إلى فوج التدخل الثالث (سرية تدخل مؤللة اولى امر سرية) اعتباراً من 24/6/2008
- نقل إلى لواء المشاة الحادي عشر اعتباراً من 5/3/2009
- لواء المشاة الحادي عشر (الكتيبة 113- السرية 1131 امر سرية) اعتباراً من 14/5/2009
- نقل إلى اللواء اللوجستي (كتيبة اللوجيستية والمدافعة - سرية عتاد - امر سرية) اعتباراً من 19/12/2009
- نقل إلى اركان الجيش العمليات (مديرية العمليات) اعتباراً من 5/12/2011
- فصل الى لواء المشاة السابع (الكتيبة 73 قائد كتيبة بالوكالة) اعتباراً من 15/7/2013
- نقل الى لواء المشاة السابع (الكتيبة 73 قائد كتيبة) اعتباراً من 15/7 /2013
- فصل الى قطاع جنوب الليطاني اعتباراً من 29/9/2014
- نقل الى قطاع جنوب الليطاني اعتباراً من 29/9/2014
- فصل الى قطاع جنوب الليطاني اعتباراً من 29/10/2014
- نقل الى اركان الجيش للعمليات (مديرية العمليات) اعتباراً من 10/6/2015
- نقل الى كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان (دورة الاركان الثلاثون) اعتباراً من 25/7/2015
- نقل الى مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اعتباراً من11/8/2016
- نقل الى فوج التدخل الثالث (قائد فوج) اعتباراً من 10/10/2017
- فصل الى لواء المشاة الحادي عشر (قائد اللواء بالوكالة) اعتباراً من 6/5/2019
- نقل الى لواء المشاة الحادي عشر (قائد اللواء) اعتباراً من 6/5/2019
- عين رئيساً للأركان في مؤسسة الجيش اعتباراً من 8/2/2024
الدورات في الداخل
- دورة سوق فئة ب عام 1994
- دورة خبير حوادث اصطدام في لبنان اعتباراً من 14/10/1996 ولغاية 26/10/1996
- دورة تدريب على أجهزة الكمبيوتر في لبنان اعتباراً من 2/12/1996 ولغاية 13/12/1996
- دورة تدريب على أجهزة الكمبيوتر في لبنان اعتباراً من 17/6/1997 ولغاية 18/6/1997
- دورة مدرب في محو الامية في لبنان اعتباراً من 4/8/1997 ولغاية 7/8/1997
- دورة توجيه في لبنان اعتباراً من 29/9/1997 ولغاية 24/10/1997
- دورة تموين وتعهد لوجستي في لبنان اعتباراً من 25/5/1998 ولغاية 10/6/1998
- دورة آمر سرية في لبنان اعتباراً من 16/11/1998 ولغاية 16/1/1999
- دورة تقوية في اللغة الإنكليزية في لبنان اعتباراً من 4/1/1999 ولغاية 4/3/1999
- دورة مقتضبة للضباط الأعوان في لبنان اعتباراً من 14/12/1999 ولغاية 23/12/1999
- دورة ضابط عدلي عسكري في لبنان اعتباراً من 8/12/2003 ولغاية 19/12/2003
- دورة مراقبة رماية مدفعية في لبنان اعتباراً من 19/9/2004 ولغاية 21/9/2004
- دورة قائد كتيبة في لبنان اعتباراً من11/8/ 2008 ولغاية 23/12/2008
- دورة مفاوضات بإشراف قوات الامم المتحدة في لبنان اعتباراً من 19/5/2009 ولغاية 22/5/2009
- حلقة تدريب تأسيسية حول مهارات الوساطة في لبنان اعتباراً من 18/8/2009 ولغاية 21/8/2009
- دورة تدريبية بعنوان التوسط والمفاوضات في لبنان اعتباراً من 1/9/2009 ولغاية 4/9/2009
- دورة لغة ايطالية في لبنان اعتباراً من 26/1/2011 ولغاية 11/7/2011
- دورة لغة ايطالية في لبنان اعتباراً من 12/7/2011 ولغاية 3/10/2011
- جلسة تدريبية خاصة باللغة الفرنسية في لبنان اعتباراً من 28/9/2011 ولغاية 9/11/2011
- دورة لغة ايطالية في لبنان في لبنان اعتباراً من 21 /10/ 2011 ولغاية 15/12/2011
- دورة لغة ايطالية في لبنان اعتباراً من 16/12/2011 ولغاية 01/02/2012
- دورة على استخدام لوح الكتروني تفاعلي في لبنان اعتباراً من 22/12/2011 ولغاية 27/12/2011
- دورة متضبة في عمل الأركان في لبنان اعتباراً من 23/1/2012 ولغاية 3/2/2012
- دورة لغة ايطالية في لبنان اعتباراً من 15/2/2012 ولغاية 29/3/2012
- دورة على استخدام برنامج ARC MAP في لبنان اعتباراً من 26/3/2012 ولغاية 26/3/2012
- دورة اركان في لبنان اعتباراً من 21/8/2015 ولغاية 24/6/2016
- جلسة تدريبية على كيفية استخدام اللوح التفاعلي في لبنان اعتباراً من 2/2/2016 ولغاية 2/2/2016
- ورشة عمل حول مفهوم القيادة مقابل الإدارة الحديثة وآلية إتخاذ القرار في الظروف الصعبة في لبنان اعتباراً من 24/5/2016 ولغاية 24/5/2016
- دورة لغة انكليزية في لبنان اعتباراً من 16/10/2023 ولغاية 20/12/2023
الدورات في الخارج
- دورة تمرس في فرنسا اعتباراً من 14/3/1999 ولغاية 21/6/1999
- Army Staff College Course في ايطاليا اعتباراً من 10/3/2013 ولغاية 12/7/2013
- Cultural Diversity Course Serial 1/15 في ماليزيا اعتباراً من 20/2/2015 ولغاية 28/2/2015
الاوسمة والتناويه والتهاني
- وسام الوحدة الوطنية
- وسام فجر الجنوب
- وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية
- وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجات الثانية
- وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجات الثالثة
- وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط
- وسام الأرز الوطني من رتبة فارس
- وسام مكافحة الإرهاب
- وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية
- حائز تنويه العماد قائد الجيش تسعة مرات
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش خمسة وعشرين مرة