حضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية الهاشمية

الخميس, 10 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

برعاية جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، أقيم احتفال رسمي بتاريخ 9 / 6 / 2021 في عمان لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية الهاشمية، حضره رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد مرافق.

بعد انتهاء الاحتفال، التقى رئيس الأركان الملك عبد الله ورئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقدم اللواء الركن العرم تهاني قائد الجيش إلى جلالة الملك لمناسبة الذكرى، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما تمّ التطرق إلى أهمية التمرين المشترك 2021 union Resolute الذي استمر اثني عشر يوماً خلال النصف الثاني من شهر أيار الفائت، وشاركت فيه وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأردني والأميركي.

يشار إلى أنه كان قد سبق الاحتفال عشاء رسمي أقامه اللواء الركن الحنيطي بتاريخ 8 / 6 / 2021 على شرف الوفود المدعوة للحضور.