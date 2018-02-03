حضور قائد الجيش اجتماع في قيادة القوات المشتركة الإيطالية

الخميس, 15 آذار 2018

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماعاً في قيادة القوات المشتركة الإيطالية، حيث التقى كلاً من قائد القوات المشتركة

اللواء Nicola Lanza de Cristoforis، قائد القوات الجوّية الفريق Settino Caputo، قائد القوات البحرية العميد Paolo Treu، قائد القوات العاملة في الشرق الأوسط اللواء Gilles Boidevezi، وقائد قوات الدرك الإيطالية الفريق Giovani Nistri. وخلال الاجتماع، قدّم الجانب اللبناني عرضاً مفصلاً عن حاجات الجيش اللبناني وفقاً للمهمات الموكلة إليه.

وقد عبّر العماد عون عن شكره للجهود المبذولة في سبيل نجاح المؤتمر، وللهبات الإيطالية المتواصلة للجيش اللبناني، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه الوحدات العسكرية الإيطالية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. من جهته، أعرب الجانب الإيطالي عن تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش والكفاءات البشرية التي يتمتع بها، مبدياً تجاوباً كبيراً مع احتياجاته القتالية التي تدعمه وتعزز قدراته في مجالات التسليح والتدريب واللوجستية.