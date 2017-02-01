حفلاً تكريمياً لذوي الحاجات الخاصة في نادي الرتباء المركزي – الفياضية

الأربعاء, 26 تموز 2017

أقامت قيادة الجيش في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، بمناسبة عيد الجيش، حفلاً تكريمياً لذوي الحاجات الخاصة من العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، حضره العميد الركن منير سرور ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والمدعوين. وقد ألقى العميد الركن سرور كلمة بالمناسبة نوّه فيها بتضحيات العسكريين المحتفى بهم، معتبراً أنهم الشهود الأحياء على مسيرة الجيش المعمّدة بالجهد والتضحية حتى الشهادة في سبيل حماية لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.