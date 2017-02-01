حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية وافتتاح مركز التدريب الخاص للواء المشاة الثاني عشر

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بنائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي وبحضور السفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling، أقيم في قيادة لواء المشاة الثاني عشر في ثكنة بهجت غانم - القبة حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية وافتتاح مركز التدريب الخاص العائد للواء المذكور، الذي شُيِّد بدعم من رئيس جمعية مارش السيّدة ليا بارودي وبتمويل من السفارة البريطانية.

وألقى كلّ من السيّدة بارودي والسفير Rampling كلمتين بالمناسبة، أكّدا فيهما أهمية التعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية التي يقدّم عناصرها التضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن.

ثم ألقى العميد الركن الجباوي كلمة أكدّ فيها على أهمية هذا المركز المتطور، في ظلّ الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد، والمهمّات الدفاعية والأمنية الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش، الذي كان وسيبقى ساهراً على الأمن الحدوديّ والداخليّ في جميع أنحاء لبنان، وتحديداً في طرابلس التي واكبته منذ نشأته ورفدته بخيرة أبنائها، فكان لهم دور فاعل في مسيرة المؤسّسة العسكرية.

في الختام قدّم ممثل العماد قائد الجيش دروعاً تذكارية للسفير البريطاني وللذين ساهموا في إنشاء المركز.