حفل إفطار تكريمي للعسكريين المتقاعدين ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب بحضور قائد الجيش وعقيلته

الخميس, 20 نيسان 2023

أقيم حفل إفطار تكريمي للعسكريين المتقاعدين ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين إصابة حرب في نادي الرتباء المركزي، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعقيلته السيدة نعمت عون، ومشاركة الفنانين: عاصي الحلاني، عادل كرم، جيري غزال، بركات جبور.

وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها الحاضرين لمناسبة عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك، معتبراً أن محبة اللبنانيين هي أكبر رصيد للجيش الذي حمى لبنان وهزم الإرهاب بفضل عزيمة عسكرييه والتفاف المواطنين حوله.

وتوجّه إليهم بالقول: "أنتم أبطال بذلتم أجسادكم من أجل الوطن والمؤسسة العسكرية، واهتمامنا بكم هو أقلّ الواجب. نبذل جهوداً متواصلة لنؤمّن لكم الخدمات الأساسية وبخاصة الطبابة".

وأضاف: "أنتم في أيدٍ أمينة، والجيش يقف إلى جانبكم ولن يترككم، ويتابع أوضاع المتقاعدين وعائلات الشهداء من خلال مكتب الضباط المتقاعدين في الطبابة العسكرية، وجهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى".