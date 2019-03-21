حفل اختتام الدورة السابعة في قانون الدولي الإنساني لطلاب الجامعات في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الجمعة, 13 أيلول 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الركن حسن جوني وحضور عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب وعدد من الضباط ومديري كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الخاصة، أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل توزيع الشهادات على عدد من طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة الذين خضعوا لدورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني. وتأتي المشاركة في الدورة التي نظمتها مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة دياكونيا في إطار تأكيد التزام لبنان القانون الدولي الإنساني، وقد شهدت الدورة برنامجاً مكثفاً تضمن محاضرات حول مبادىء القانون الدولي الإنساني وقواعد إدارة الأعمال العدائية، من حماية الأعيان الثقافية وغيرها إضافة إلى إجراء دراسة تطبيقية حول بعض الحالات بهدف تعزيز المعرفة وتوضيحها خصوصاً أثناء النزاعات المسلّحة.