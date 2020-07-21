حفل اختتام مهمة خبراء فرنسيين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

السبت, 17 تشرين الأول 2020

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل لمناسبة اختتام مهمة خبراء فرنسيين نفذوا تمريناً مشتركاً من خلال نظام التشبيه المعتمد في الكلية مع فوج التدخل الأول في الجيش. حاكى التمرين فرضية مواجهة تهديدات إرهابية مختلفة واستمر لمدة 5 أسابيع.

ترأس الحفل قائد الكلية العميد الركن حسن جوني بحضور عدد من الضباط، وألقى كلمة شكر فيها بعثة الخبراء الفرنسيين على جهودهم وأكد أهمية نظام التشبيه المعتمد في الكلية، والذي يتميز بقدرات تقنية عالية تسمح بمحاكاة المناورات التكتية والعملياتية بشكل احترافي، خصوصاً بعد تطوير برنامجه مؤخراً بمساعدة الجيش الفرنسي.