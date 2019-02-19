الخميس, 28 شباط 2019

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حفل اختتام ورشة عمل في مجال الإعلام العسكري، بحضور مدير التوجيه العميد علي قانصو ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير المملكة المتحدة في لبنان السيد Chris RAMPLING، والضباط المشاركين في الورشة.

وألقى السفير RAMPLING كلمة شكر فيها قيادة الجيش على تعاونها الفاعل لإنجاح ورشة العمل، وأكد أن العمل مع الإعلام مسألة أساسية يمكن الإستفادة منها لإيصال الرسائل الإيجابية إلى المواطنين، لافتاً إلى الزيادة الكبيرة في شعبية الجيش اللبناني خلال المرحلة السابقة. كما شدد على استمرار الدعم البريطاني للجيش بمختلف الوسائل.

كذلك ألقى العميد قانصو كلمة جاء فيها: "إنّ مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع تحتّم علينا تفعيل الإعلام العسكري، وبالتالي تعزيز دور الناطق العسكري الذي يشكّل حلقة وصلٍ بين الجيش ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، إذ يتولّى نقل الصورة الحقيقية عن المؤسسة العسكرية إلى المواطنين في جميع الظروف، ومتابعة العمليات العسكرية وإيصال المعلومات الدقيقة". كما شكر كل من المملكة المتحدة على برنامج التعاون مع الجيش اللبناني والفريق البريطاني الذي تولى التدريب خلال ورشة العمل.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على الضباط وتقديم دروع التقديرية.