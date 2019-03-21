الثلاثاء, 26 آذار 2019

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني حفل استقبال وافتتاح المؤتمر التاسع بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع 2019(AISD)"، والذي أقيم في لو رويال أوتيل ــ الضبية، حضره وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب محمد خواجة ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والنائب رولا الطبش ممثلةً دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب فعاليات سياسية ودبلوماسية وعسكرية واجتماعية وباحثين وأكاديميين من لبنان وبلدان عربية ودولية.

وقد ألقى الوزير بو صعب كلمة بالمناسبة جاء فيها:" يندرج هذا المؤتمر ضمن سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواكبة هذا التطوُّر من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها بأفضل السبل الممكنة لدعم الاستقرار والسلام في لبنان. من هنا، وضعنا في سلَّم أولوياتنا إعلاء اسم الجيش اللبناني في لبنان والعالم والعمل على إعادة هيكلته والسعي إلى تطويره وتحديثه بكل ما أوتينا من طاقات وامكانات من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي".

من جهته، ألقى قائد الجيش كلمة جاء فيها:" إنّ استخدام الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية للتكنولوجيا الحديثة وتحديداً مفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال اختصاصها، يساهم في مواجهة التحدّيات، الخارجي منها والداخلي، ما يؤدّي إلى تحسين أدائها العسكري وتعزيز إدارتها اللوجستية والقيادية، وحسن اتّخاذ القرارات في مختلف الظروف".

وكان رئيس اللجنة العامة للمؤتمر العميد الركن سعيد القزح، قد ألقى كلمة الافتتاح وعرض فيها برنامج المؤتمر وفعالياته وأهميته على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

ربطاً: ـــ كلمة معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ الياس بو صعب ممثِّلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ـــ كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون.