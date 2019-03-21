حفل افتتاح الدورة الـ"28" للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في لبنان

الاثنين, 16 أيلول 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلاً برئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، أقيم حفل افتتاح الدورة الـ"28" للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، التي تنعقد للمرة الأولى في لبنان، اعتباراً من 16 / 9 / 2019 ولغاية 19 / 9 / 2019 في فندق مونرو - بيروت، بحضور شخصيات رسمية وسياسية ودبلوماسية إلى جانب عدد من كبار الضباط.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثمّ نشيد الاتحاد، وقد ألقى كلّ من رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة وممثل الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء وممثل الأمين العام لجامعة الدولة العربية ورئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، كلمات بالمناسبة أعربوا عن شكرهم لقائد الجيش على دعمه ورعايته هذه الدورة، وتقديرهم للجيش اللبناني في محاربة العدو الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب، كما ألقى اللواء الركن العرم كلمة بالمناسبة جاء فيها: " نرى في لقائنا اليوم فرصة قيّمة متعدّدة الجوانب انطلاقاً من كونه يضمّ وفوداً تمثّل قدامى المحاربين من أغلب الجيوش العربية. فقيادة الجيش اللبناني تُبدي اهتماماً بالغاً بشؤون المتقاعدين والمحاربين القدماء، وتُقدّر تضحياتهم أشدّ تقدير، بعدما أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، وتَعُدُّهم رصيداً وازناً من الخبرات العسكرية، ورُسُلاً للمؤسسة العسكرية في المجتمع". وأضاف " بأن منطقتنا تُقْبِل على مستقبل غامض وتحديات وجودية، بفعل ما تشهده من صدامات دامية مزعزعة للاستقرار في أكثر من دولة عربية في ظلّ مساعٍ مستمرة من العدو الإسرائيلي لتحقيق أطماعه في أرضنا وثرواتنا، وتخطيط متواصل من الإرهاب لضرب نسيجنا الاجتماعي، وبث الفتنة بيننا. كلّ هذا يستدعي منا الوحدة والشجاعة، والعمل بما يمليه الضمير والمصلحة الوطنية والعربية".