الأربعاء, 08 آذار 2017

أقيم ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب، حفل افتتاح القسم الإقليمي لمديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني، بعد أن تمّ إنشاؤه بتمويل من مملكة هولندا ضمن إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC).

حضر الاحتفال العميد الركن محمد جانبيه ممثلاً العماد قائد الجيش، والقائم بأعمال السفارة الهولندية السيد Han Mauruts Schaapveld وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية. وبعد أن ألقى مسير أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد كلمة ترحيبية بالحضور، ألقى العميد الركن جانبيه كلمة شكر فيها السلطات الهولندية على مبادراتها المتكررة لدعم برنامج (CIMIC)، مؤكداً اهتمام الجيش بالأوضاع الإنمائية لمنطقة الشمال التي عانت الكثير من المآسي والأحداث، ووفاءه لها إزاء ما قدمته من تضحيات جسام في سبيل الوطن، كما ألقى السيد Schaapveld كلمة أكد فيها مواصلة بلاده دعم لبنان وجيشه، واستمرار مشاركتها الفاعلة في البرنامج المذكور.