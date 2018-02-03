حفل افتتاح المركز الرئيسي في قاعدة رياق لتدريب أفواج الحدود البرية

الثلاثاء, 29 أيار 2018

أُقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة رياق الجويّة حفل افتتاح المركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرية، حضره مدير التعليم في الجيش اللبناني العميد الركن أمين العرم ممثلاً العماد قائد الجيش، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة Christina LASSEN، وسفير مملكة هولندا في لبنان السيدJan Watmans ، وعدد من الديبلوماسيين إلى جانب شخصيات سياسية وأمنية واجتماعية.

وقد ألقى كلّ من السفيرة LASSEN، والسفير Watmans، ومدير برنامج ضبط وأمن الحدود في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيد Borut ERZEN، كلمات أكّدوا فيها أهمية التعاون بين الجيش اللبناني والاتحاد الاوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، واعتبروا أنّ التنسيق بين الدول هو سرّ النجاح في إجراءات ضبط الحدود، لافتين إلى الجهود الفاعلة التي تبذلها المؤسّسة العسكريّة للحفاظ على الأمن في لبنان.

كما ألقى العميد الركن العرم كلمةً أكّد فيها أهميّة الإنجاز الحيوي والاستراتيجي الذي تحقّق بافتتاح المركز، ما يدعم جهود الجيش لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وحفظ استقرار لبنان خلال هذه المرحلة المثقلة بالأخطار والتحدّيات الإقليميّة.