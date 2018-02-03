حفل افتتاح ثكنة ومركز تدريب في ضهر الجبل – عرسال

الخميس, 21 حزيران 2018

أقيم قبل ظهر اليوم حفل افتتاح مركز تدريب ضهر الجبل في عرسال بتمويل من السلطات الكندية، وثكنة النقيب الشهيد أحمد طبيخ في قيادة لواء المشاة التاسع في اللبوة، وذلك بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط من الجانبين اللبناني والكندي. حيث نفّذت مجموعة من اللواء التاسع مناورةً قتالية تحاكي عملية تفتيش بقعة مشبوهة بداخلها عناصر إرهابية.

وقد ألقى العماد عون كلمةً شكر فيها السلطات الكندية وسفارتها في لبنان على تمويل إنشاء مركز التدريب في عرسال ليكون انطلاقة نحو تطوير مستوى العسكريين وتعزيز التعاون بين البلدين والجيشين. كما أشاد قائد الجيش بتضحيات النقيب الشهيد أحمد طبيخ في مواجهة خطر الإرهاب، وبطولاته في مقارعة المجموعات الإرهابية. مؤكداً على أهمية منطقة البقاع التي كانت ولا تزال سبّاقة إلى الارتباط بالجيش، وشكّلت قلعة التمسك بالعيش المشترك والعطاء على كلّ الصعد، وأن الجيش كان وسيبقى إلى جانب أهلها وسيكون سنداً لهم للوصول إلى تحقيق الأمان الكامل وترسيخ شروط الحياة الطبيعية المنتظمة بشكلٍ دائم.

من جهتها ألقت السفيرة الكندية السيدة Lamoureux كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين، ودور المؤسسة العسكرية في تحقيق استقرار البلاد ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.