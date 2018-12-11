حفل افتتاح قاعة محاضرات في كلية القيادة والأركان بحضور العماد قائد الجيش

الخميس, 06 كانون الأول 2018

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم قاعة المحاضرات الكبرى في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان - الريحانية، بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من الضباط إضافة إلى مدير عام بنك عودة السيد سمير حنا مموّل المشروع، والسيد عباس فليفل ممثلاً شركة فليفل التجارية المنفّذة.

ونوّه قائد الكلية العميد الركن الطيّار بسام ياسين بأهمية هذا المشروع مشيراً إلى أن القاعة تتسع لـ235 شخصاً، ومزّودة بأحدث التقنيات الخاصة بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات واحتفالات التخرّج.

كما وجّه الشكر إلى العماد عون لدعمه المؤسسات التعليمية والتدريبية في الجيش، وإلى بنك عودة على تمويل إنشاء القاعة، وتقديم هبة مالية إضافية لصالح المؤسسة العسكرية، منوّهاً بأهمية الاستثمار في الأمن الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد. كذلك أعرب عن تقديره لشركة فليفل التجارية على تنفيذ المشروع.

من جهته أثنى السيد حنا على جهود قائد الجيش والمؤسسة العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان واعداً بمزيد من الدعم في المرحلة المقبلة.

وفي الختام جرى تبادل الدروع التذكارية.