حفل افتتاح قاعتين للتدريب في معهد التعليم

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018

أقيم قبل ظهر اليوم حفل افتتاح قاعتين للتدريب في قيادة معهد التعليم – مدرسة الرتباء في بعلبك، بعد تقديم تجهيزاتها كهبة من عدد من المواطنين لمصلحة الجيش، بحضور قائد معهد التعليم العميد الركن مارون مهنا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من كبار الضباط. وألقى العميد الركن مهنا كلمة بالمناسبة جاء فيها: " إن التطور الذي بلغه العلم العسكري، بالتوازي مع التطور الحاصل في العلوم الأُخرى، يستوجب تطوير مهارات العسكريين من خلال إعدادهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة والأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية المتقدمة، التي تحاكي متطلبات الحرب الحديثة المتميّزة بالسرعة والدقة والحسم، وهي تتطلّب الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية والوسائل المادية المتاحة لتحقيق أفضل النتائج".

في الختام قدم ممثل العماد قائد الجيش دروعاً تذكارية لمانحي الهبة.