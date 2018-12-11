حفل افتتاح مركز إقليمي للأعمال المتعلقة بالألغام في ثكنة النقيب الشهيد الياس الخوري – رأس بعلبك

الاثنين, 26 تشرين الثاني 2018

أقيم في ثكنة النقيب الشهيد الياس الخوري – رأس بعلبك، حفل افتتاح المركز الإقليمي للأعمال المتعلقة بالألغام الذي تمّ تجهيزه من قبل السلطات البريطانية لإدارة مشروع تنظيف المناطق الملوثة بالألغام والعبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقتي رأس بعلبك وعرسال، بحضور العقيد الإداري غسان العزار ممثلاً قائد الجيش والسفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling إلى جانب عدد من الضباط.

وقد ألقى العقيد العزار كلمة رحب فيها بالحاضرين وشكر السلطات البريطانية على دعمها للمشروع. بعد ذلك تفقد السفير البريطاني تجهيزات المركز وأبدى إعجابه بالدور الإيجابي الذي يؤديه في دعم السكان المحليين ومساعدتهم في العودة الى أراضيهم واستثمارها.

وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.