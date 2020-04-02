الجمعة, 08 أيار 2020

ترأس اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة التلامذة الرتباء الخامسة والعشرين الذي أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك، بعد أن أنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم. وحضره عدد من ضباط الجيش.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، تلاه تسليم بيرق المدرسة من قبل المتخرجين إلى رتباء لفيف التدريب، وإعلان رئيس الحفل تسمية الدورة باسم المعاون الشهيد عباس الكموني، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم من قبل المتخرجين.

وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمة بالمناسبة جاء فيها: " في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، تواكب المؤسّسة العسكريّة التحركات المطلبية بالإجراءات الأمنية المناسبة، التي تكفل حماية المؤسسات العامة والخاصة، مع تأمين حرية التعبير والتظاهر السلمي، واحترام حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، يواصل الجيش أداء دوره مع باقي مؤسّسات الدولة، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ وخطره على السّلامة العامّة".

ولفت رئيس الأركان إلى أن هذه المهمات لم تثنِ الجيش عن أداء واجبه الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار عند الحدود وفي الداخل. كما هنأ المتخرجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العسكرية، ومثنياً على جهود الضباط والعسكريين المدربين في معهد الرتباء. وفي ختام الحفل تمّت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم المعاون الشهيد عباس الكموني، وجرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.