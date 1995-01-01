الثلاثاء, 18 تموز 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك حفل تخريج دورة التلامذة الرتباء السابعة والعشرين، بحضور نائب رئيس الأركان للعمليات ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط وذوي المتخرجين.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، وتم خلاله تسمية الدورة باسم الرقيب الشهيد نبيه سلوم، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم.

وألقى العميد الركن حسن جوني نائب رئيس الأركان للعمليات كلمة هنأ فيها المتخرجين وأكد أهمية الرتيب ودوره في تحويل المهمة إلى أوامر تنفيذية تفصيلية وتقديم النموذج في المتابعة واليقظة. كما أعرب عن تقديره لقيادة المعهد.

وفي ختام الحفل، جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة، ثم تمّت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم الرقيب الشهيد نبيه سلوم بحضور ذويه.