الجمعة, 22 تموز 2022

ترأس اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة التلامذة الرتباء السادسة والعشرين الذي أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء ــ ثكنة محمد مكي ــ بعلبك، بعد أن أنهوا بنجاح عامين من التدريب. بحضور عدد من الضباط وأهالي المتخرجين.



بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، تلاه تسليم بيرق المدرسة من قبل المتخرجين إلى رتباء لفيف التدريب، وإعلان رئيس الحفل تسمية الدورة باسم الرقيب الشهيد حسن جعفر، ثمَّ جرى تسليم الشهادات وأداء القسم من قبل المتخرجين.



وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمة بالمناسبة جاء فيها: "إن المكانة العليا التي تتميز بها المؤسسة العسكرية بين مختلف مؤسسات الدولة لم تأتِ من عبث أو فراغ، بل هي ثمرة دماء شهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل، واعتناقهم أسمى القيم والمبادئ العسكرية والإنسانية. بفضل هذه الدماء والتضحيات، استطاع الجيش أن يصون وحدة البلاد في أوج الأحداث الأليمة التي عصفت بها، مشكلاً جسر تواصل بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الفئوية والطائفية والمناطقية، ومرجعية وطنية موثوقة يلوذ بها الجميع عند كلّ منعطف خطير. وبفضلها أيضاً، تمكّن الجيش من درء الأخطار المحدقة بسيادة الوطن وسلامة أرضه وشعبه، سواء في مواجهة العدو الإسرائيلي أو الإرهاب على مدى عقود من الزمن. وها هو يمضي في تحمل مسؤولياته تلك بخطى ثابتة وعزيمة راسخة في ظل الأزمة الحالية، على الرغم من تداعياتها القاسية التي طالت جميع نواحي الحياة لدى العسكريين كما لدى الجزء الأكبر من مجتمعنا".



وختم رئيس الأركان مهنئاً المتخرجين، وأثنى على جهود الضباط والعسكريين المدربين في معهد الرتباء. وفي ختام الحفل تمّت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم الرقيب الشهيد حسن جعفر، وجرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.