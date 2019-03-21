حفل تخريج دورة المجوقل التاسعة عشرة في ثكنة داني حرب - غوسطا

السبت, 10 آب 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة داني حرب - غوسطا، حفل تخريج دورة المجوقل التاسعة عشرة باسم العريف الشهيد محمد جنيد، حضره قائد الفوج المجوقل العميد الركن جان نهرا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين.

وقد ألقى العميد الركن نهرا كلمة بالمناسبة، هنأ فيها المتخرجين بحلول عيد الأضحى المبارك ونوّه بجهود المدربين ومستوى المتخرجين داعياً اياهم إلى الاستمرار كما كانوا عليه خلال فترة التدريب، أقوياء في إرادتهم، كتلةً صلبةً في وحداتهم، تضرب بيد من حديد كلّ من تسوّل له نفسه التعدي على أرض الوطن والعبث بأمن أبنائه، كما دعاهم إلى الاقتداء بمآثر الشهيد الذي سمّيت الدورة باسمه، تيمّناً بتضحياته وبطولاته في مواجهة الإرهاب المجرم.

وفي ختام الحفل تمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة العريف الشهيد محمد جنيد، كما جرى عرض عسكري وتمارين تدريبية شارك فيها عناصر الدورة المتخرّجة.