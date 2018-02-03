حفل تخريج دورة تنشئة مغوار "63" في مدرسة القوات الخاصة

الجمعة, 06 تموز 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوين، احتفال تخريج دورة تنشئة مغوار "63" باسم المعاون المغوار الشهيد مصطفى طالب، وتكريم عدد من الرتباء الذين أحيلوا على التقاعد.

وبعد أداء القسم وتسليم الشهادات للمتخرجين، وتسمية الدورة، وتقديم درع الدورة لعائلة الشهيد، ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها: "حملتْ دورتُكم اسم المعاون المغوار الشهيد مصطفى طالب، الذي قدّم باستشهاده درساً لا يُنسى في الشجاعة والتفاني ونكران الذات، مؤمناً بأننا جميعاً راحلون عن هذه الحياة الدنيا، إلاّ الوطن فهو باقٍ إلى الأبد، ومن كان يعرف الشهيد، يعرف خصاله الحميدة ومآثره البطولية، وإخلاصه لمؤسسته ووطنه، ومسارعته إلى تلبية نداء الواجب من دون تردد، حتى كان استشهاده تتويجاً لمسيرته الناصعة. لذا أدعوكم إلى اقتفاء درب الشهيد، والتمسّك بالقيم والمبادئ التي قضى في سبيلها، فبذلك تصونون الأمانة وتحفظون الرسالة."

وفي الختام نفّذت الوحدات المتخرجة عروضاً عسكرية متنوعة وتمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش – حامات.