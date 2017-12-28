حفل تخريج دورة رتباء اختصاصيين في ثكنة شكري غانم - الفياضية

الخميس, 28 كانون الأول 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة شكري غانم - الفياضية، حفل تخريج دورة رتباء اختصاصيين، بعد أن أنهوا بنجاح فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد منطقة جبل لبنان العميد زخيا الخوري ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وعدد من الضباط، إلى جانب ذوي المتخرجين.

وقد ألقى العميد الخوري كلمة بالمناسبة هنّأ فيها المتخرجين وذويهم، مشدّداً على أهمية دور الرتباء الاختصاصيين في الجيش، ومما قاله: "يشكّل تخرّجكم في هذا اليوم، مناسبة فرح للمؤسسة العسكرية، ومحطّةً مفصلية في مسيرة حياتكم العسكرية، تستدعي منكم وقفة إكبار وإجلال أمام التضحيات الجسام التي قدّمها أسلافكم العسكريون وفي مقدّمهم الشهداء الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم قرابين على مذبح الوطن، لذا أوصيكم أن تتحلّوا دائماً بالمناقبية العسكرية، والروح الوطنية المنزّهة عن أيّ اعتبارٍ فئويٍّ أو سياسيٍّ أو مناطقي، وتذكّروا دائماً أن تقرنوا بين عملكم المهني ورسالتكم العسكرية في كلّ ما تقومون به، ليكون حصاد جهدكم مضاعفاً، يعود بالخير على المؤسسة والوطن".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.