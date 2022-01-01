حفل تخريج دورة رتيب مدرب

الجمعة, 26 آب 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد الرتباء - بعلبك حفل تخريج عسكريين تابعوا دورة "رتيب مدرب". ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن بيار بو عساف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتخلله توزيع الشهادات على المتخرجين.

وألقى العميد الركن بو عساف كلمة جاء فيها: "بعد نجاحكم في اجتياز الدورة، سوف تُكلَّفون في قطعكم بتدريب العسكريين لتحسين مستواهم، فضلًا عن وظيفتكم الأصلية في سلم التراتبية الوظيفية كمساعدين للضباط. كل ذلك يلقي عليكم مسؤولية مضاعفة، ويجعل دوركم حاسمًا في نجاح الوحدة".