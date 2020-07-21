حفل تخريج دورة مداهمة في منطقة كفرفالوس

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في منطقة كفرفالوس، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من فوج التدخل الخامس، بعد أن تابعوا دورة "مداهمة" بنجاح. حضر الحفل قائد الفوج العقيد الركن محمد الأمين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط. وقد ألقى العقيد الركن الأمين كلمة جاء فيها:" وسط الظروفِ الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، يعلّق اللبنانيون آمالَهم على دور الجيش في تحصين الوطن أكثرَ من أي وقت مضى، وقد جسَّدَ الجيشُ تلك الآمال بالصبرِ والإرادةِ والتفاني، والتمسكِ بالثوابت العسكرية والوطنية، وفي مقدمِها الولاءُ المطلق للبنان، والابتعادُ عن السياسة والأفكار الفئوية الهدّامة التي لا مكان لها بيننا على الإطلاق".

وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً، تخلله رمايات بالذخيرة الحيّة.