حفل تخريج دورتي "مداهمة" و"قنص تأسيسية" في منطقة عكار العتيقة

الجمعة, 09 آب 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في منطقة عكار العتيقة – معمل الفرز، حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، بعد أن تابعوا بنجاح دورتي "مداهمة" و"قنص تأسيسية"، حضره قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة هنأ فيها المتخرّجين بحلول عيد الأضحى المبارك وأثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مشدداً على أهمية الدورتين في تعزيز المهارات القتالية لدى المتدربين. وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً بالذخيرة الحيّة.