الثلاثاء, 03 أيلول 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية. ترأس الحفل العميد الركن جورج حايك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من كبار الضباط.

بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني اللبناني، وألقى العميد الركن حايك كلمة بالمناسبة جاء فيها: "تنتظركم مسؤولية كبرى هي حفظ الاستقرار وملاحقة المخلّين بالأمن أينما وُجدوا في جميع مناطق لبنان. من هنا، يجب علينا أن نكون حريصين على دورنا، عازمين على حماية الدولة ومؤسساتها، ومُدركين لهواجس المواطنين وآلامهم، ولا شك في أنكم ستكونون على قدر تطلعاتهم وآمالهم".