الأربعاء, 26 نيسان 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية ٧١، ترأسه قائد الكلية العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن صقر كلمة جاء فيها: "قبل عدة سنوات، تخرجتم من الكلية الحربية شاهرين سيوف الحق والعدالة، ومضيتم لتَسلُّم فصائلكم في مختلف وحدات الجيش. واليوم تتخرجون منها مجدّدًا جاهزين لتَسلُّم سراياكم بعدما عدتم إلى مقاعد الدراسة وقضيتم فيها نحو ثلاثة أشهر من التدريب، فاكتسبتم كفاءات نظرية وعملية متقدمة".

وأضاف: "تطلّعوا دائمًا إلى تجاوز الصعوبات بالصبر والعزيمة، فبأمثالكم يستمر الوطن عزيزًا منيعًا، يحميه جيش نزيه ومنزّه، جيش طالما بذل الغالي والنفيس وقدّم قوافل الشهداء في مسيرة الشرف والتضحية والوفاء".

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرّجين.