الأربعاء, 07 أيلول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية، حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية. ترأس الحفل العميد الركن جورج صقر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجاء في كلمته: "بعدما أنهيتم الدورة بنجاح، تقع عليكم مسؤولية الاستفادة مما اكتسبتموه، حتى تصبح الوحدات التي ستتولون إمرتها مثالًا في الانضباط وحسن التنظيم والتنفيذ الدقيق والسريع للمهمات. ليس هذا بالأمر السهل بتاتًا، وبخاصة وسط الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها لبنان، بالتزامن مع مواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي والإرهاب".

وفي الختام سلّم الشهادات للمتخرجين، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.