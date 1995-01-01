حفل تخريج ضباط دورة قائد كتيبة الثامنة والخمسين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 06 تموز 2023

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ـــ الريحانية حفل تخريج ضباط دورة قائد كتيبة الثامنة والخمسين برئاسة قائد الكلية ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضور عدد من ضباط القيادة.

بعد تسليم الشهادات للمتخرجين، ألقى العميد الركن محمد بيطار قائد الكلية كلمة جاء فيها: "إن نيلكم لشهادة الكفاءة لقيادة كتيبة، والتي أصبحت تعادل شهادة الماستر1 في العلوم العسكرية من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، يعني أن كلًّا منكم أصبح يملك الأهلية لقيادة وحدة بمستوى كتيبة في مختلف قطع الجيش. يرتّب ذلك عليكم مسؤولية كبرى في تطوير وحداتكم والعمل على تدريبها، والحفاظ على جهوزيّتها لتنفيذ المهمات الموكلة إليها، وخوض المعركة وحسمها في الحرب". وهنأ المتخرجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.