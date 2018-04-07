حفل تخريج عناصر من الجيش والأمن العام في حامات

الخميس, 03 أيار 2018

أقيم مساء أمس في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا دورة "مداهمة" بنجاح. حضر الحفل قائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من ضباط الجيش والأمن العام بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي، وعدد من المدعوين. وقد ألقى العقيد الركن مخول كلمة في المناسبة أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مشدداً على أهمية الدورة في تعزيز المهارات القتالية لدى عناصر النخبة.

وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً، تخللته رمايات بالذخيرة الحيّة.