حفل تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام في منطقة حنوش

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018

أقيم في منطقة حنوش - حامات، احتفال تخريج عناصر من الجيش والمديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا بنجاح دورتي "مداهمة وقناص"، حضره قائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط. وقد ألقى العقيد الركن مخول كلمة بالمناسبة أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مشدداً على أهمية الدورتين في تعزيز المهارات القتالية لدى عناصر النخبة. وفي الختام نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً، تخللته عملية إنزال من الطوافات ورمايات بالذخيرة الحيّة وتفجير عبوات ناسفة.