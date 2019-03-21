الجمعة, 13 أيلول 2019

بتاريخه، أقيم في المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية – ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حفل تخريج وتوزيع إفادات على مدنيين يعملون لدى الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التوعية من مخاطر الألغام، تابعوا جلسات تدريبية على التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية، حضره رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثلاً العماد قائد الجيش إلى جانب عدد من سفراء ومدنيين وضبّاط. وألقى العميد الركن البشعلاني كلمة بالمناسبة جاء فيها: " إن هذا التعاون، وهو الأول من نوعه، على صعيد المدرسة الإقليمية لنزع الألغام والجمعيات الأهلية، يصب في خانة التوعية من مخاطر الألغام وتجنيب المواطنين خطر الإصابة جرّاء انفجارها خصوصاً في ضوء الكمّ الهائل من الألغام والقنابل والذخائر العنقودية التي زرعها العدو الإسرائيلي ومن مخلفات الحرب في أرضنا على مدى عقود. لذلك فإننا مدعوون إلى بذل أقصى الجهود للحد من تداعيات هذا الخطر علماً أننا وعلى مدى سنوات طويلة قد تمكنّا من تحقيق تقدم نوعي على هذا الصعيد يتمثل بالتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية الخطوة الأساسية لتفادي هذه المخاطر إلى جانب العمليات الإنسانية لنزع الألغام".

واختُتم الحفل بتسليم الشهادات للمتخرجين، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.