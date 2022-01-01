حفل تخريج وتوزيع شهادات على مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

الثلاثاء, 13 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، احتفال تخريج دورات تنشئة مغوار "69" باسم الرقيب الشهيد بسام عيشه، وآمر حضيرة قوات خاصة، ومكتب دراسة، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوين.

بعد أداء القسم وتسليم الشهادات للمتخرجين وتسمية الدورة وتقديم درع الدورة لعائلة الشهيد، ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها: "شهدت مدرسة القوات الخاصة في المرحلة الماضية تطويراً ملحوظاً في مختلف جوانب عملها، كالتدريب على القتال ضمن المجموعات الصغرى وتنفيذ دوريات خلف خطوط العدو وعمليات دهم ورمايات باستخدام مختلف الأسلحة العضوية. يأتي ذلك في سياق التصدي لتهديدات الأعداء، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يشكل خطراً دائماً على سيادة بلدنا وسلمه الأهلي، والإرهاب الذي يستخدم في عمله الإجرامي أساليب ووسائل غير تقليدية".

وفي الختام نفّذت الوحدات المتخرجة عروضاً عسكرية متنوعة وتمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش – حامات.