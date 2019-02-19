حفل تخريج وتوزيع شهادات في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الجمعة, 01 آذار 2019

أقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من مختلف قطع الجيش ووحداته ، بعد أن تابعوا بنجاح عدة دورات قتالية. حضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وعدد من المدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة أثنى فيها على كفاءة المتخرجين وجهود المدربين، مؤكداً أهمية الدورات في تعزيز المهارات القتالية لدى عناصر النخبة.

وفي الختام، نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً تخلَّله تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.