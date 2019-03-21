حفل تخريج وتوزيع شهادات في مدرسة القوات الخاصة - حامات

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة - حامات، حفل تخريج دورتي: "تنشئة مغوار /66/" "وقتال وجهاً لوجه" باسم الرقيب المغوار الشهيد محمود درويش، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط وذوي المتخرجين. ألقى العميد الركن مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها: " وسطَ الظروفِ الدقيقةِ التي تمرُّ بها البلاد، يراهنُ اللبنانيون أكثرَ من أي وقتٍ مضى على دورِ الجيشِ والمؤسساتِ الأمنيةِ في تحصينِ الوطنِ من الأخطار، سواءٌ من خطرِ العدو الإسرائيلي وأطماعِهِ التاريخيةِ بأرضِنا ومياهِنا وثرواتِنا الطبيعية، أو من خطرِ الإرهابِ المتربصِ شراً بوحدتِنا الوطنيةِ وصيغةِ عيشِنا المشترك، بالإضافةِ إلى العابثينَ بأمنِ المواطنين واستقرارِهم".

وفي الختام شارك المتخرّجون في تنفيذ تمرين تكتي تخلَّلتْه رمايات بالذخيرة الحيّة، وتمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة الرقيب المغوار الشهيد درويش .