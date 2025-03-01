السبت, 01 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أُقيم حفل تخريج وتوزيع شهادات لضباط وعسكريين من مختلف وحدات الجيش تابعوا برنامج نشاطات في مجال التواصل الاستراتيجي والشؤون العامة، نظّمه فريق التدريب والتعاون الكندي في لبنان، بإشراف مديريتَي التوجيه والتخطيط للتواصل الاستراتيجي.

تضمّن البرنامج ورشة عمل حول السرديات والصور في استراتيجية التواصل وجلسات تدريبية في مجالَي التوجيه، والناطق الرسمي، بالإضافة إلى زيارة المتحف العسكري في اليرزة.

تندرج هذه النشاطات ضمن برامج التعاون بين الجيشَين اللبناني والكندي، وتهدف إلى تطوير قدرات الجيش اللبناني لا سيّما في مجال الحرب النفسية وعمليات المعلومات.