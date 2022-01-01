حفل تخريج وتوزيع شهادات لطلاب من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية الحربية

السبت, 29 حزيران 2024

أقيم في الكلية الحربية حفل تخريج وتوزيع شهادات لـ 135 طالبًا من الصف العاشر من عدة مدارس بعدما تابعوا مخيمًا تدريبيًّا في الكلية، بحضور السيدة نعمت عون عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون. وكان المتخرجون قد شاركوا خلال المخيم مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية في نشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، وتابعوا دروسًا في فنّ القيادة واطّلعوا على شروط الانتساب إلى الكلية الحربية.

يساهم هذا النشاط في تشجيع الطلاب على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وتعزيز القدرات القيادية لديهم.