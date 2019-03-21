حفل تدشين مركز تدريب عسكري في اللواء السابع

الجمعة, 17 أيار 2019

أقيم قبل ظهر اليوم حفل تدشين مركز التدريب العسكري التابع للواء المشاة السابع في كوكبا، المنفّذ والممول من قبل الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك بحضور قائد لواء المشاة السابع العقيد الركن سيمون زغيب ورئيس أركان القطاع الشرقي في اليونيفيل العقيد Federico Saez Peco وعدد من ضباط الجيش اللبناني واليونيفيل والكتيبة الإسبانية.

استهل الحفل بعزف النشيدين الوطنيين الإسباني واللبناني، ثم ألقى قائد الكتيبة الإسبانية المقدم David Cuesta كلمة تطرّق فيها إلى أهمية المركز في رفع مستوى الاحتراف لدى عناصر اللواء، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الجيش اللبناني.

وألقى العقيد الركن زغيب كلمة جاء فيها: "يوطّد هذا المشروع العلاقة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ويعزز التعاون المشترك مع الجيش الإسباني، ويساعد في تبادل الخبرات والمعارف ويعزّز الثقة المتبادلة، لا سيّما أنّ الكتيبة الإسبانية ستشارك في أعمال التدريب التي ستجري في المركز".

بعد ذلك تم تنفيذ مناورة رمزية مشتركة حول القتال في الأماكن الآهلة، واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية.