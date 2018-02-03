حفل تسلم عتاد من السلطات التركية

الأربعاء, 21 آذار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة اللواء اللوجستي في كفرشيما، حفل تسلّم كمية من قطع البدل الخاصة بالمدرعات مقدمة هبة من السلطات التركية لمصلحة الجيش اللبناني، وذلك بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير التركي في لبنان السيد Çağatay Erciyes.

وقد ألقى السفير Erciyes كلمة في المناسبة، أعرب فيها عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مؤكداً عزمها على مواصلة التعاون العسكري في المرحلة المقبلة. من جهته، تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد عون وسلّمه إلى السفير التركي، كما قدّم له درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان.