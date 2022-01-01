حفل تسلم مركب بحري و3 آليات هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني في قاعدة بيروت البحرية

الأربعاء, 02 شباط 2022

أقيم بعد ظهر اليوم في قاعدة بيروت البحرية، حفل تسلّم مركب بحري و3 آليات مقدّمة هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد العمليات المشتركة الايطالية الجنرال Francesco Paolo FIGLIUOLO بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE. وقد ألقى الجنرال FIGLIUOLO كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين، وأعرب عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.