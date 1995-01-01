حفل تسلم نظام طاقة شمسية مقدم هبة من السلطات الفنلندية إلى الجيش اللبناني

الخميس, 22 حزيران 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات – صور، حفل تسلّم نظام طاقة شمسية مقدم هبة من السلطات الفنلندية إلى الجيش اللبناني، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني بالوكالة العميد الركن رودولف هيكل ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الفنلندية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل المقدم Markku PUUSTINEN، بالإضافة إلى ضباط من الجيش واليونيفيل.

وألقى العميد الركن هيكل كلمة في المناسبة جاء فيها: "إن أكبر اهتمامات الجيش اللبناني في المرحلة الراهنة هو صَوْن استقرار لبنان. ولا شك في أن الحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب بخاصة على الحدود هو نتاج التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل بموجب القرار 1701 ومندرجاته. هنا تكمن أهمية الدعم المستمر لزيادة قدرات الجيش اللبناني وتعزيز جهوزيّته العملانية".

كما قدم لقائد الوحدة الفنلندية درع الجيش التذكاري باسم العماد قائد الجيش.