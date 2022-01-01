حفل تسلم هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للجيش اللبناني

الخميس, 10 شباط 2022

أقيم في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – الناقورة، حفل تسلم هبة للجيش اللبناني، عبارة عن عدد من الآليات وعتاد تأليل. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، الى جانب عدد من الضباط.

وفي الختام، شكر العميد الركن القبياتي باسم العماد قائد الجيش قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة، ثم قدّم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.