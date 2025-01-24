حفل تسلم هبتَين من السلطات الفرنسية والقبرصية للجيش اللبناني

الجمعة, 24 كانون الثاني 2025

أقيم في مرفأ بيروت، حفل تسلّم هبتَين من قبل السلطات الفرنسية والقبرصية للجيش اللبناني، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثًلا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، والسفير الفرنسي في لبنان السيد Hervé Magro والسفيرة القبرصية في لبنان السيدة Maria Hadjitheodosiou.

وألقى العميد المهندس عبود نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة في المناسبة جاء فيها: "لا تقتصر هذه المساعدات على دعم الجهد العسكري فحسب، بل هي أيضًا شهادة على ثقة الدول الصديقة بقدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان".

في الختام، سلّم العميد المهندس عبود كتاب شكر ودرعًا تذكاريًا باسم قائد الجيش بالنيابة إلى كل من السفير Magroوالسفيرة Hadjitheodosiou.