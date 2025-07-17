الخميس, 17 تموز 2025

أُقيم في الجامعة اللبنانية - الحدث حفل تسليم شهادات الماستر في العلوم العسكرية لضباط دورة الأركان التاسعة والثلاثين، بحضور نائب رئيس الأركان للعمليات ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وعدد من الضباط والأساتذة.

خلال الحفل، ألقى العميد الركن حيدر سكينه نائب رئيس الأركان للعمليات كلمة جاء فيها: "تُعد شهادة الماستر التي يحصل عليها ضباط دورة الأركان /39/ خطوة أساسية على طريق التحصيل العلمي المستمر، والارتقاء بمستوى الأداء المهني. تضع قيادة الجيش نصب عينيها مواصلة رفع المستوى العلمي للضباط والعسكريين، والتعاون مع مختلف الجامعات الوطنية ولا سيما الجامعة اللبنانية، كجزء من تضافر الجهود المطلوبة لتحصين وطننا من الأخطار".

في الختام، هنّأ العميد الركن سكينه الضباط المتخرجين باسم قائد الجيش، معربًا عن تقديره للجامعة اللبنانية ولكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان على الجهود المبذولة خلال الدورة.