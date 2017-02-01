الثلاثاء, 12 كانون الأول 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة القوات البحرية، حفل تسلّم زورق خاص بالمسح الهيدروغرافي وكميّة من العتاد الخاص به، مقدّم هبة من السلطات الإيطالية لمصلحة الجيش. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جان فرح ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الايطالي السيد Massimo Marotti وعدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن فرح كلمة بالمناسبة شكر فيها السلطات الإيطالية على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، لافتاً إلى أنّه سيكون لهذه المساعدة مردود إيجابي على أداء القوات البحرية، ما يزيد من قدرتها على القيام بالمهمّات الموكلة إليها.

من جهته، ألقى السفير الإيطالي كلمة بالمناسبة، أعرب فيها عن تقدير بلاده للدور الوطني الذي يؤديه الجيش حفاظاً على استقرار لبنان، وأشار إلى أن هذه المساعدة تؤكد مرة أخرى الروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، والشراكة القائمة على مصالح البلدين الصديقين.

وفي الختام تلا العميد الركن فرح كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير Marotti، كما قدّم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.