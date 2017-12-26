حفل تسلّم سيارة إسعاف مجهزة في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017

أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما، حفل تسلّم سيارة إسعاف مجهزة، مقدّمة من جمعية أندية الليونز الدولية لمصلحة الجيش، وذلك بحضور قائد اللواء اللوجستي العميد الركن نمر أبي ناصيف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس الجمعية الدكتور نصرالله البرجي وعدد من الضباط والمدعوين. وفي الختام تلا العميد الركن أبي ناصيف كتاب شكرٍ باسم العماد قائد الجيش وسلّمه للدكتور نصرالله البرجي عربون تقدير وامتنان.